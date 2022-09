„România a fost singura țară din lume care a reușit să-și plătească absolut toate datoriile externe. Am demnstrat că se poate. Cum s-a realizat asta? Tot cu un pulover în plus, tot cu 19 grade Celsius în case, tot fără apă caldă și căldură. Fix ce trăim acum. Mai stingem din becuri, mai închide lumina, mai face economii și în alte părți. Și la mâncare suntem la fel. Peste jumătate din populația României nu-și permite să-și umple frigiderul. Pe vremea lui Ceaușescu nu-l umpleai decât dacă aveai relații. Nici până în prezent, România nu are un plan de dezvoltare sau unul social. Nici la 32 de ani de la Revoluție trenul nu poate circula cu mai mult de 10 km/h între Sibiu și Brașov. De la București la Sibiu, cu trenul faci 7 ore. Nu se știe ce s-a întâmplat cu banii pentru infrastructură. S-au dus sume doar pe studii de fezabilitatea. Cineva trebuie să fie răspunzător pentru asta. Din păcate, nivelul corupției este la cele mai ridicate cote pe care România le-a avut vreodată.

Dacă fiecare cetățean ar decide unde să se ducă banul public pentru partide, atunci politicienii vor fi obligați să pună în practică fiecare promisiune electorală, altfel, la următoarele alegeri partidul nu va mai primi vouturi. Acum, fac, nu fac, politicienii tot primesc banii. Deși au apărut destule partide, acestea nu au sursele de finanțare necesare pentru a răzbate. O rezolvare ar fi prin schimbarea legii finanțării partidelor politice.

Sunt anumiți factori destabilizatori în sindicatele din România. Cum s-a întâmplat cu protestul profesorilor, care s-a terminat cu celebrul dans al pinguinilor. Consider că nu ar trebui să fie diferențe salariale între medici, profesori, demnitari și armată pentur a nu crea nicio diferență între clasele sociale. Când cresc într-o anumită zonă, ceilalți vor și ei majorări. Iar cei care vin la putere spun că pur și simplu nu se poate. Sunt câțiva pași. Corupția să fie echivalată cu trădarea. În al doilea rând, salariile între medici, profesori și magistrați să fie egale. Dar, când bagi zânzare între oameni, aceștia nu vor fi niciodată uniți. Trebuie să creăm, astfel încât să nu mai plece românii din țară, iar cei de afară să dorească să revină. Trebuie să creezi acel lucru care să atragă”, a declarat regizorul la Realitatea FM.