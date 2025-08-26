Din cauza accidentului rutier în care au fost implicate două autocamioane, circulația rutieră este blocată între nodul Negreni și nodul Albota, pe DEx12, au transmis, marți după-amiază, cei de la DRDP Craiova, într-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit sursei citate, deși carosabilul este curat si uscat timp estimat pentru reluarea circulației este de minim 4 ore.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc informații legate de existența unor posibile victime în urma accidentului rutier și nici care au fost cauzele producerii acestuia.

În fotografia publicată de cei de la DRPD Craiova se poate observa însă că impactul a fost unul extrem de violent.