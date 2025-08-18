Aceleași surse spun că nu s-a ajuns la un consens, deoarece Ilie Bolojan nu a fost de acord cu nemulțumirile primarilor, iar acest lucru ar fi generat tensiuni între cele două tabere.

Primarii ar fi venit cu mai multe modificări la proiectul pus în transparență de Guvern care ar urma să suspende o parte din proiectele din PNRR.

Concret, edilii au cerut printre altele ca taxele locale să rămână la primării și să nu mai meargă la centru, dar și ca alocările bugetare de la centru să se facă în funcție de datele venite de la INS și să nu se mai raporteze la datele din recensământ, despre care spun că sunt greșite.

Ședința dintre premier și aleșii locali este una crucială și asta pentru că de ea depinde revenirea PSD la masa discuțiilor și ședințele coaliției.