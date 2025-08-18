PSD nu revine la masa discuțiilor privind măsurile de austeritate - SURSE. Ilie Bolojan discută la ora 15:00 cu primarii nemulțumiți

PSD așteaptă ca Bolojan să ajungă la o înțelegere cu primarii
PSD așteaptă ca Bolojan să ajungă la o înțelegere cu primarii

Liderii PSD nu revin, deocamdată, la masa discuțiilor privind măsurile de austeritate avute în vedere de guvernul Bolojan, au indicat surse citate de Realitatea Plus. După o ședință de peste două ore, social-democrații au elaborat amendamentele cu care edilii partidului vor merge la întâlnirea cu Ilie Bolojan, programată pentru ora 15:00.

La ședința conducerii PSD, principalele critici au venit din partea primarilor, care susțin că tăierile din alocările fondurilor europene au fost decise de funcționari din birouri, fără o cunoaștere reală a administrației publice locale.

Aceștia au cerut mai multe modificări, cea mai importantă fiind ca raportările în baza cărora se fac repartizările de fonduri de la centru să se bazeze pe datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), nu pe cele din recensământ, care nu ar fi suficient de relevante.

Sorin Grindeanu nu va participa la întâlnirea de la ora 15:00 dintre Ilie Bolojan și primarii PSD, respectând decizia luată săptămâna trecută de conducerea partidului, potrivit căreia liderii partidului nu vor participa la ședințele coaliției până nu se soluționează disputa privind finanțările prin programul Anghel Saligny, precum și unele aspecte din al doilea pachet de măsuri de austeritate.