La ședința conducerii PSD, principalele critici au venit din partea primarilor, care susțin că tăierile din alocările fondurilor europene au fost decise de funcționari din birouri, fără o cunoaștere reală a administrației publice locale.

Aceștia au cerut mai multe modificări, cea mai importantă fiind ca raportările în baza cărora se fac repartizările de fonduri de la centru să se bazeze pe datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), nu pe cele din recensământ, care nu ar fi suficient de relevante.

Sorin Grindeanu nu va participa la întâlnirea de la ora 15:00 dintre Ilie Bolojan și primarii PSD, respectând decizia luată săptămâna trecută de conducerea partidului, potrivit căreia liderii partidului nu vor participa la ședințele coaliției până nu se soluționează disputa privind finanțările prin programul Anghel Saligny, precum și unele aspecte din al doilea pachet de măsuri de austeritate.