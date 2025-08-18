Fostul ministru a mai scris că premierul Bolojan folosește cu ușurință cuvinte precum "recesiune", "incapacitate de plată" sau "junk", fără să realizeze sau fără să-i pese că românii de rând sunt speriați, mediul de afaceri este panicat, iar economia se blochează.
"Și, în tot acest timp, nimic despre cea mai grea bătălie pe care premierul ar trebui să o ducă: cea cu evazioniștii din această țară. Cu hoții și ticăloșii conectați politic la buget. Cu cei care fac averi pe spinarea investițiilor în educație sau sănătate," a mai transmis Mihai Fifor.
"Reforma nu înseamnă distrugere. Reforma nu înseamnă să te joci cu viețile și destinele românilor. Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiați. Ca un fel de Robin Hood original, neaoș românesc", a scris Fifor, cu puțin timp înainte de ședința crucială a social-democraților.
Social-democrații stabilesc amendamentele la ordonanța care blochează investițiile
PSD se reunește luni într-o ședință de urgență pentru a stabili amendamentele pe care le va propune la ordonanța ce riscă să blocheze o serie de proiecte finanțate din fonduri europene. Decizia vine în urma nemulțumirilor exprimate de numeroși primari — nu doar din rândul social-democraților — față de forma inițială a proiectului legislativ.
Este vorba despre o ordonanță elaborată și publicată în transparență decizională de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care prevede o reprioritizare a proiectelor finanțate din fonduri europene, similară cu cea aplicată în cazul programului Anghel Saligny.
Primarii au contestat această abordare, argumentând că multe dintre proiectele vizate sunt deja în desfășurare. Ei au subliniat că, din momentul semnării contractelor până la demararea efectivă a lucrărilor, pot trece chiar și doi ani, din cauza procedurilor birocratice și a numărului mare de avize necesare din partea instituțiilor statului.