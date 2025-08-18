Fostul ministru a mai scris că premierul Bolojan folosește cu ușurință cuvinte precum "recesiune", "incapacitate de plată" sau "junk", fără să realizeze sau fără să-i pese că românii de rând sunt speriați, mediul de afaceri este panicat, iar economia se blochează.

"Și, în tot acest timp, nimic despre cea mai grea bătălie pe care premierul ar trebui să o ducă: cea cu evazioniștii din această țară. Cu hoții și ticăloșii conectați politic la buget. Cu cei care fac averi pe spinarea investițiilor în educație sau sănătate," a mai transmis Mihai Fifor.

"Reforma nu înseamnă distrugere. Reforma nu înseamnă să te joci cu viețile și destinele românilor. Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiați. Ca un fel de Robin Hood original, neaoș românesc", a scris Fifor, cu puțin timp înainte de ședința crucială a social-democraților.

Social-democrații stabilesc amendamentele la ordonanța care blochează investițiile