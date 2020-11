Biroul Permanent al Camerei Deputaților decide, astăzi, dacă-l chemă pe premier în Parlament să prezinte stadiul bugetului pe 2021

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a depus la Biroul Permanent solicitarea ca premierul să vină lunea viitoare în plen pentru a prezenta stadiul elaborării proiectelor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul viitor.



Vă reamintim că prim-vicepreşedintele PSD, Gabriela Firea, anunţa încă de joia trecută, după o şedinţă a conducerii partidului, că social-democraţii au decis să îl cheme în Parlament pe Ludovic Orban pe tema bugetului de stat pe anul viitor, menţionând că nu înţelege de ce Guvernul nu a încă publicat acest proiect.



De altfel, într-o postare făcută chiar astăzi pe contul său de Facebook, Firea a scris că nu se poate merge "pe încredere cu acest guvern", astfel că este nevoie de cifre. "Oamenii nu mai au încredere. Să vină cu cifrele, pentru că nu pot minți cu cifrele. Nu îi vom lăsa să secretizeze bugetul înainte de alegeri", a scris primi-vicepreședintele PSD.

Prezent recent într-o emisiune la Realitatea PLUS, Florin Cîțu i-a acuzat pe social-democrați de ”minciună și manipulare” atunci când cer public guvernului să prezinte bugetul de anul viitor pentru a demonstra că nu are în plan majorarea taxelor. Explicația ministrului este simplă: potrivit legii finanțelor publice, modificată chiar de social-democrați, în an electoral bugetul trebuie prezentat de noul guvern, după învestire.

"PNL va prezenta, bineînțeles, un program de guvernare. Suntem foarte transparenți și vom fi în privința modului în care vrem să administrăm România", a afirmat Cîțu în cadrul emisiunii "Legile Puterii" de la Realitatea PLUS.