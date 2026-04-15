Suma totală alocată ajunge la 410 milioane de lei

Potrivit instituției, proiectul a fost transmis spre analiză la finalul lunii martie de către Ministerul Muncii, iar avizul a fost emis după completarea documentației solicitate, ultima actualizare fiind realizată la începutul lunii aprilie.

Programul va fi implementat prin Casa Națională de Pensii Publice și prevede acordarea a până la 50.896 de bilete de tratament, distribuite în cel mult 16 serii, în unitățile balneare aflate în administrarea instituției. În funcție de fondurile disponibile, numărul acestora poate fi suplimentat prin colaborări cu alte unități de profil.

De asemenea, autoritățile au stabilit ca până la 15% dintre bilete să fie acordate gratuit unor categorii de beneficiari care intră sub incidența legislației cu caracter reparatoriu.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat importanța acestui program, afirmând că tratamentele balneare reprezintă nu doar o formă de sprijin social, ci și o investiție în sănătatea populației și în menținerea capacității de muncă. În același timp, măsura contribuie la susținerea sectorului turismului balnear, un domeniu important pentru economia națională.

Reprezentanții ministerului au precizat că întregul proces de avizare a respectat toate etapele tehnice și bugetare, fiind realizat în cadrul procedurilor legale. Aceștia au subliniat că rapiditatea aprobării depinde în mod direct de calitatea și completitudinea documentației transmise între instituții.

Programul de tratament balnear pentru 2026 are ca obiectiv atât îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor, cât și susținerea infrastructurii și operatorilor din domeniu, consolidând totodată politicile publice de protecție socială.