Beatrice Mahler afirmă că părinţii nu au mers la spital cu copilul de teama infectării cu covid.

„Azi a fost o zi foarte tristă pentru că un copil de cinci luni, bolnav de tuberculoză, a murit în «Marius Nasta» şi este al doilea caz pe care-l avem anul acesta, al doilea copil bolnav de tuberculoză, moare în Institutul «Marius Nasta» şi nu suntem singurul spital care are copii internaţi cu tuberculoză. Este o realitate tristă şi dură pentru că copilul face tuberculoză infectat de adultul lângă care trăieşte, iar adultul bolnav cu tuberculoză sau simptomatic, dacă nu ajunge la medic, dacă are o simptomatologie care nu îl trimite la medic, de frică poate - de frica infecţiei COVID, pentru că asta pare să fie cea mai mare frică cu care trăim în ultimul an - ajunge să-şi îmbolnăvească propriul copil şi să-l piardă”, a declarat Beatrice Mahler, joi seară, la un post TV.

Beatrice Mahler a făcut un apel la populaţie să se prezinte la medic.

„Să nu amâne consultul la medic, să sune, să găsească calea, drumul către primul cabinet medical pentru a face acel consult minimal într-o primă etapă şi apoi consultul medicului specialist", a îndemnat medicul.