Beatrice Mahler: „Marius Nasta este la capacitate maximă la terapie intensivă de aproape două săptămâni. Am suplimentat numărul de paturi pentru terapie intensivă. Dar trebuie să suplimentăm nu numai paturile e la ATI, ci și numărul de paturi post-COVID și pentru pacienții cu pneumonie. E o perioadă dificilă, suntem la capacitate maximă. Vin pacienți cu vârste mai mici ca în lunile anterioare, iar formele de boală sunt extrem de severe în perioada aceasta. La foarte mulți dintre ei apar complicații, care schimbă starea de boală și duc la foarte multe decese. Paturi avem, am avea și ventilatoare, problema cea mai mare este personalul medical. Ne lovim de o situație pe care am tot semnalat-o. Asistentele medicale debutante, care de-abia termină școala, nu pot îngriji pacienți COVID. (…) Avem medici de terapie intensivă care lucrează de un an cu pacienți COVID, dar și medici rezidenți care lucrează la Marius Nasta cu pacienți cu coronavirus.”