Departe de industria suplimentelor costisitoare, profesorul vorbește cu pasiune despre remedii accesibile tuturor. Nu promite miracole ambalate în pastile scumpe, ci aduce în prim-plan produse banale, precum usturoiul, merele sau iaurtul. „Păstrați lucrurile simple - sănătatea este la îndemână", este deviza sa.

Suntem obișnuiți să credem că bătrânețea vine de la sine. Dar profesorul susține: bătrânețea este o boală. O boală pe care ne-o „dăm" singuri prin mâncat în exces, alimente grase și exces de zahăr și sare. Cuvintele lui sună aspru: „70% dintre oamenii din lume mor din cauza atitudinii lor criminale față de nutriție." Profesorul a compilat o adevărată enciclopedie a „produselor anti-îmbătrânire". Iată câteva dintre ele:

Șase produse-cheie care încetinesc îmbătrânirea

Usturoiul

Considerat un antibiotic natural, usturoiul are un rol central. Experimentele de laborator au demonstrat că elimină germenii, iar tradiția populară i-a confirmat valoarea. Reduce colesterolul, întărește pereții vasculari și combate inflamațiile.

Iaurtul

Profesorul atrage atenția că cel autentic, preparat în casă, are proprietăți excepționale. „Iaurtul este un apărător al frumuseții. Previne cancerul la stomac și la colon și protejează împotriva osteoporozei. Consumați două linguri la fiecare două ore, adăugând afine și nuci. Este cea mai ușoară modalitate de a vă curăța organismul și de a vă menține tinerețea."

Fructele și strugurii

Strugurii au fost denumiți din vechime „băutura zeilor". Conțin polifenoli care protejează inima, îmbunătățesc circulația și reduc efectele îmbătrânirii.

Nucile, mierea și scorțișoara

Combinarea acestor ingrediente cu iaurtul transformă micul dejun într-o sursă de energie și sănătate. Nucile aduc proteine, mierea furnizează antioxidanți, iar scorțișoara stabilizează nivelul glicemiei.

Ce ar trebui evitat cu orice preț

Profesorul a alcătuit și o listă neagră a alimentelor nocive, deși acestea ocupă frecvent rafturile magazinelor.

Zahărul și dulciurile

„Blestemul alb" – așa numește el zahărul. În trecut, consumul era mult mai redus. Astăzi, media anuală ajunge la 46 de kilograme pe persoană.

Guma de mestecat

Nu din cauza zahărului, ci a aditivilor chimici care dereglează metabolismul.

Pasta făinoasă de lungă durată

Sortimentele industriale, rezistente luni de zile, nu oferă nutrienți reali, ci doar amidon.

Sucurile din comerț

Încărcate cu zahăr și conservanți, aceste băuturi suprasolicită organismul.

Produsele cu amidon modificat

Mezelurile, sosurile gata preparate și deserturile procesate pun presiune pe pancreas.

Reguli de viață pentru menținerea tinereții

Recomandările profesorului sunt simple și ușor de pus în practică. Mâncarea zilnică ar trebui să includă mere, bogate în fibre și antioxidanți. Consumul de sare și zahăr trebuie redus drastic. Băuturile carbogazoase dulci și prăjelile pot fi înlocuite cu brânză de vaci și ouă. În privința hidratării, el recomandă apă fiartă și răcită, apă cu lămâie și ceaiuri din plante.

Activitatea fizică nu trebuie neglijată: mersul pe jos și mersul pe bicicletă susțin vitalitatea. „Mișcarea este viață", subliniază profesorul. Starea psihică joacă și ea un rol: râsul, întâlnirile cu prietenii și conexiunile sociale reduc riscul de boli și deces prematur.

Ultimul său sfat și poate cel mai important: nu te gândi la vârstă.

