Barcari: M-am exprimat greșit cănd am spus că un elev poate lua 5 sau 6 fără meditații

,,Cred că am folosit greșit acest termen (meditație – n.r.), am vrut să spun pregătire suplimentară", a afirmat Barcari, într-o intervenție la Realitatea Plus.

,,Poate că nu am fost foarte explicită, eu m-am referit la faptul că în această perioadă de după suspendarea cursurilor au fost copii care nu au putut să continue studiile online, unii nici nu au venit la perioada de pregătire din perioada 2-12 iunie, astfel încât noi eram îngrijorați pentru acești copii că nu au putut continua pregătirile cu profesorii de la clasă. Toți profesorii din școli, mă refere la cei care predau materii de examen, continuă și pregătiri suplimentare, ori ei (elevii care nu au participat– n.r.) au fost vitregiți de aceste lucruri și la e mă refeream că pot trece cu bine peste această perioadă din viața lor,” a mai precizat secretarul de stat din Ministerul Educației.

În urmă cu câteva zile, Luminița Barcari a afirmat, în direct la un post TV, "că după părerea specialiștilor, au fost subiecte normale (la proba de matematică a Evaluării Naționale - n.r.). Un copil care învață la școală, nu neapărat cu meditații, ar fi putut să ia 5-6 rezolvând aceste subiecte."