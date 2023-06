Supectul în cazul oribilei crime din Capitală a fost prins sâmbătă în Olanda. El e principalul suspect în cazul uciderii unei copile în vârstă de doar 12 ani. Trupul micuței a fost depozitat în lada unei canapele din apartamentul închiriat în București. Cadavrul intrat în putrefacție a fost descoperit după mai multe săptămâni.

Iată comunicatul oficial al autorităților din țara noastră:

"În urma cooperării polițienești dintre Poliția Română și autoritățile din Regatul Țărilor de Jos, în cadrul unei operațiuni ENFAST, astăzi, 10 iunie, a fost depistat un bărbat, de 37 de ani, urmărit la nivel internațional, pentru omor.

Acesta a fost depistat cu sprijinul atașatului de afaceri interne al Regatului Țărilor de Jos la București, în țara respectivă, urmând a se desfășura în continuare procedura de predare către România.

E.N.F.A.S.T. (European Network of Fugitive Active Search Teams - Rețeaua Europeană a Unităților de Căutare Activă a Urmăriților) înglobează toate structurile naționale de „Urmăriri”, pentru a realiza o cooperare mai strânsă între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește localizarea, arestarea și predarea persoanelor urmărite în baza mandatului european de arestare."

Ilie Marcel Șerbuc, suspectul principal în cazul uciderii fetiței de 12 ani din Berceni, a mai avut, în trecut, probleme cu legea. Acesta a fost cercetat timp de 4 ani, de către procurori, pentru că și-a bătut concubina, dar a scăpat necondamnat.

Acuzat de infracțiunea de „lovire sau alte violențe”, Șerbuc a fost mai întâi condamnat cu suspendare de Judecătoria Suceava. Victima a făcut apel, dar Șerbuc i-a dat bani, iar ea și-a retras plângerea și procesul a încetat.

Pe 31 martie 2014, într-o zi de luni, Alina* a mers împreună cu mama ei la Postul de poliţie din comuna Şcheia (Suceava), pentru a reclama că a fost bătută de Ilie Marcel Șerbuc. Tânăra avea nasul spart și multe vânătăi pe față.

Plângerea de acum 9 ani, pe care fata bătută a depus-o împotriva lui Șerbuc, dezvăluie nu doar o parte din profilul psihologic al bărbatului pe care poliția îl caută acum, cu ajutorul Interpol, ci și informații de interes public despre cum lucrează justiția.

„Era gelos, mi-a interzis să merg la școală” În 2014, Ilie Marcel Șerbuc avea 28 de ani și era stabilit în satul Sfântu Ilie din comuna suceveană Șcheia. Absolvise o școală profesională și lucra în construcții și amenajări interioare. Alina locuia într-un sat învecinat și era elevă în ultimul an de liceu.

„L-am cunoscut pe 3 decembrie 2013, pe Facebook”, a declarat fata la poliție. „Ne-am împrietenit, am petrecut sărbătorile de iarnă împreună, apoi el a plecat din țară. La sfârșitul lunii ianuarie, s-a întors și într-o noapte, pe la ora 2, a venit la mine acasă și mi-a cerut să merg cu el”.

Pe la mijlocul lunii februarie 2014, Alina a aflat de la Șerbuc că el are 2 copii cu alte femei. „I-am reproșat că nu mi-a spus asta de la început și atunci el m-a lovit. De atunci, am fost bătută în fiecare zi”. „M-a amenințat că o bagă pe mama în scaun cu rotile” Pe 7 martie, Alina l-a convins să o lase să meargă până acasă, să-și vadă mama. „După ce am ajuns la ai mei, l-am sunat și i-am spus că totul s-a terminat, că m-am săturat de bătăi și de ceartă”, a declarat fata. În zilele următoare, Șerbuc a așteptat-o în apropierea școlii. „Le suna și pe colege. Îmi cerea să mă întorc la el și mă amenința, spunându-mi că altfel o bagă pe mama în scaun cu rotile”, a spus Alina, scrie libertatea.ro