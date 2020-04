Bărbatul bătut de polițist: ”Mă duceam la magazin, aveam declarația fără dată”

”În primul rând, nu l-am scuipat pe polițist. Eram pe stradă, mă duceam spre magazin, domnul polițist a oprit mașina, mi-a spus ”Bună seara”, eu am răspuns ”Bună seara”. Mi-a cerut actele și m-a întrebat unde mă duc. ”Știți că este trecut de ora 10.00?” m-a întrebat polițistul. ”Da, știu. Mă duc până la magazin și apoi mă întorc acasă”, a povestit el cum a decurs prima parte a întâlnirii cu Poliția.

”I-am prezentat declarația și cu buletinul. Ei, pe declarație nu aveam trecută data. Am uitat. Îmi spune că o să primesc amendă. Între timp vine încă un băiat, pe care nu-l cunosc. Băiatului acesta i-a spus celălalt polițist să prezinte actele. El le-a prezentat, dar nu avea declarația. Și i-a spus că o să primească și dânsul amendă. I-am spus domnului care m-a lovit că ok, o să primesc amendă, dar nu este normal, iar el mi-a zis că o să-mi vină acasă, iar eu i-am spus că vreau să-i știu și eu numele și am scos telefonul ca să-l filmez cu telefonul meu. Am apucat să filmez un pic, domnul atunci s-a enervat, a ieșit din mașină, mi-a luat telefonul, a început să-mi dea pumni și mi-a șters și filmarea din telefon. M-a băgat în mașină, băiatul celălalt a fugit, fără a avea vreo treabă cu mine, apoi am ajuns la Secția 9 de Poliție. Aici, iar a încercat să dea în mine încă o dată. S-a băgat colegul lui, care i-a zis că e lume pe la geam. Am intrat în Secție, m-a dus sus, i-am spus să-mi dea drumul la cătușe și să-mi aducă telefonul, că este telefonul meu. Nu eram băut și nu am fost testat”, a mai declarat tânărul.

”Mă voi duce să fac plângere împotriva polițistului”, a mai adăugat el, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.