Suspectul de trafic de influență, Mihail-Cristinel Militaru, va fi adus joi, 11 septembrie, în fața Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că și-ar fi traficat presupusa influență pe lângă judecătorii Tribunalului București pentru restituirea la procuror a unui dosar penal.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu 11 septembrie 2025, față de inculpatul Mihail-Cristinel Militaru, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

„În zilele de 29 august 2025 și 4 septembrie 2025, inculpatul M.M.C. ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promițând în schimbul sumei respective că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European – EPPO”, au stabilit anchetatorii.

Pe 10 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, inculpatul Mihail-Cristinel Militaru ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane (suspect în cauză), suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.