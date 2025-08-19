Cum s-a întâmplat incidentul?

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 martie 2024, într-un centru comercial din Cluj-Napoca. Suspectul ar fi furat telefonul unei persoane, iar în următoarele două zile a accesat fără drept aplicațiile bancare și conturile acesteia. Procurorii susțin că bărbatul a efectuat nu mai puțin de 68 de tranzacții – retrageri de numerar, plăți și transferuri – prejudiciul total ridicându-se la 269.948,68 lei.

Din această sumă, autoritățile au reușit să recupereze doar 127.926 de lei. Prejudiciul pentru telefonul sustras, evaluat la 700 de lei, nu a fost recuperat.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj a anunțat marți că inculpatul este cercetat pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic și furt calificat.

Măsura controlului judiciar a fost dispusă pe 18 august 2025, în cadrul dosarului penal în care bărbatul este urmărit pentru un număr impresionant de acte materiale – 68 de tranzacții frauduloase și 82 de accesări neautorizate ale telefonului mobil.