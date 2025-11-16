Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, bărbatul în vârstă de 48 de ani lucra ca îngrijitor de animale la o fermă din Bicaz Chei. El ar fi plecat de bunăvoie de la locul de muncă în data de 1 octombrie, fără să mai revină. Dispariția sa a fost raportată autorităților două zile mai târziu, pe 3 octombrie.

Descoperirea macabră a fost făcută pe 15 noiembrie, când proprietarul unui iaz din apropierea localității Bârnadului a sunat la poliție după ce a observat un trup plutind în apă. La fața locului, echipajele au constatat decesul și au identificat persoana ca fiind bărbatul dispărut.

„La data de 15 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați de un bărbat care a găsit o persoană decedată în iazul pe care îl deține”, a precizat IPJ Neamț.

Corpul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei exacte a morții. Ancheta continuă în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca polițiștii să stabilească împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața.