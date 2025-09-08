La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică și grupa operativă, care au identificat persoana decedată ca fiind un bărbat de 32 de ani, din Petroșani.

Echipajul de ambulanță sosit la fața locului a constatat decesul. În urma examinării sumare, nu au fost identificate urme vizibile de violență, iar din primele verificări nu există suspiciuni privind săvârșirea vreunei infracțiuni.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului de Urgență Petroșani pentru efectuarea necropsiei medico-legale, care va stabili cauza exactă a decesului.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.