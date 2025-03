Potrivit avocatului, toate probele au fost deja ridicate iar omul de afaceri nici nu mai locuiește în prezent la acea adresă.

"Suntem surprinși că astăzi nu mai poți să te duci să faci o percheziție sa cauți într-un loc nou pentru o acuzație de corupere a alegătorilor. Ce sa mai cauți astăzi când Bogdan s-a mutat într-o locuință nouă, când toate dispozitivele sunt la organele de cercetare penala, vorbim de stickuri, laptopuri, hard disk-uri, absolut toate inclusiv telefonul s- a copiat integral.

Toate aceste dispozitive sunt la organele de cercetare penală.

Efectiv nu mai au ce să găsească și nu se mai pune problema au făcut perchezițiile le am stat la dispoziție a venit Bogdan de 2 luni de zile in fiecare zi la București ca să nu i se găsească nimic.

Te duci acum și faci o alta percheziție în situația in care el nu mai are nicio legătură cu unde a stat înainte," a declarat avocatul Cristian Sârbu, în exclusivitate la Realitatea Plus.