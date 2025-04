Reporter: Plangerea penala depusa la instanta a fost ca sa-l ajute pe Bogdan sau a fost pentru a-i crea o imagine negativa?

Cristian Sarbu: In mod normal ea ar fi fost sa-l ajute, dar daca cititi acolo... Eu am citit, dvs nu aveti cum - da sigur o sa faceti si dvs rost zilele acestea - o sa vedeti ca exista o formulare de genul "Va rog frumos sa-mi inlocuiti masura preventiva, dar va implor puneti-ma in libertate". Bogdan nu implora pe nimeni. Ori vrea cineva sa dea aceasta tenta ca sa arte ca ar fi intr-o pozitie de genul asta, dar nu este cazul.

De asta va spun, este foarte ciudat. Nu se intampla niciodata ca cineva care nu-si insuseste aceasta plangere sa depuna in numele tau.

Si mai interesant este ca instanta sa ia acea cerere nesemnata si s-o judece primordial cu doua zile inainte de cererea noastra oficiala. Nu e posibil. Adica la cererea noastra - cu imputernicire, semnata, insusita de Bogdan - ne da termen miercuri, dar pe cea care nu e semnata de nimeni - este o foaie trimisa, trasa la xerox, din ce am vazut eu 10 secunde inainte - care este trimisa efectiv la instanta.