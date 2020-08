Avertismentul specialiștilor din România - Virusul a devenit mai agresiv - Pacienți cu forme tot mai grave au fost internați

In contextul creșterii accentuate a cazurilor de coronavirus, un nou avertisment dur vine din partea medicilor. Specialiștii atrag atenția că, în ultima perioadă, bolnavii infectați cu COVID-19 ajung la spital cu forme mult mai avansate ale bolii. Doctorii spun că s-au înmulțit cazurile cu afecțiuni pulmonare, semn că virusul a suferit mutații și a devenit mai agresiv. Și, mai grav!, de cele mai multe ori, cei cu probleme respiratorii severe ajung la Terapie Intensivă.

Dacă la debutul pandemiei cei mai mulți pacienți erau asimptomatici sau dezvoltau forme ușoare, acum lucrurile nu mai stau deloc așa. Medicii atrag atenția că virusul și-a schimbat modul în care acționează în organism.

Medicii care trateaza bolnavii de coronavirus de mai bine de 5 luni atrag atentia ca au descoperit noi efecte produse de infectia din organism, acestia spun ca s au inmultit cazurile severe incat este clar ca noul coronavirus a suferit mutatii si este mult mai agresiv.

Pericolul nu trece nici după ce dispare virusul, spun specialiștii.

"O parte din acesti pacienti necesita transferul in sectiile de pneumologie a Institutului Marius Nasta dupa vindecarea covid pentru ca afectarea pulmonara necesita o perioada de vindecara cu o durata mult mai mare decat infectia cu sars cov 2.", a declarat Beatrice Mahler, managerul de la Institutul Mariu Nasta.

"Acest coronavirus poate duce la modificari importante la nivelul aparatului respirator si cu forme deosebit de grave. Chiar și cei asimptomatici pot dezvolta în timp forme severe respiratorii și ulterior ajung în secțiile de Terapie Intensivă, spune si Carmen Dorobat, manager la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

"Durata de stationare in terapie intensva este mai mare, 2 saptamani ,de acolo un pacient pleaca, cumva se amelioreaza si se reintoarce pe sectie in perioada de post terapie , fie are evolutie nefavorabila si este pierdut", a explicat si Valeriu Gheorghita, medic infectionist la Spitalul Militar.

În prezent, în toate spitalele din țară sunt internați aproximativ 8.000 de bolnavi infectați cu noul coronavirus. Dintre aceștia peste 460 sunt în stare gravă în Secțiile de Terapie Intensivă.