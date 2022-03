"Orice țară din UE care se înclină în fața cererilor umilitoare ale lui Putin de a plăti petrolul și gazul în ruble, ar fi ca și cum ai ajuta Ucraina cu o mână și ai ajuta rușii să omoare ucrainenii cu cealaltă. Îndemn țările importante să facă o alegere înțeleaptă și responsabilă," a transmis Dmitro Kuleba.

Apelul vine după ce, miercuri, președintele Vladimir Putin i-a însărcinat pe oficiali Gazprom și din sistemul bancar să facă pregătirile pentru ca plata livrărilor de gaze naturale către state "neprietenoase" să fie plătite exclusiv în ruble rusești.

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice.