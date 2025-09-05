Potrivit declarațiilor recente ale premierului Ilie Bolojan, ținta bugetară va fi depășită semnificativ, estimările actuale indicând un deficit de peste 8%, ceea ce înseamnă că guvernul ar putea fi nevoit să adopte un nou set de măsuri fiscale pentru a ține sub control cheltuielile.

Surse guvernamentale susțin că discuțiile cu FMI vizează în principal deficitul bugetar, datoria publică și prognoza de creștere economică, într-un moment în care România se apropie periculos de pragul de 60% din PIB în ceea ce privește datoria publică.

Printre scenariile fiscale invocate de experți se numără o nouă majorare a TVA, de la 21% la 24%, în paralel cu eliminarea HoReCa din categoria beneficiară de TVA redus, dar și introducerea impozitării progresive a veniturilor, recomandarea FMI fiind sistemul cu două cote, de 15% și 25%