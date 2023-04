Ministerul Afacerilor Externe marchează Ziua NATO în România, respectiv 74 de ani de la înfiinţarea NATO, la 4 aprilie 1949. Ziua NATO va fi marcată în mod simbolic prin iluminarea în culoarea albastră a sediului central al MAE duminică, între orele 20:00 şi 21:00, arată MAE, într-un comunicat de presă.

”Aniversăm, astăzi, Ziua NATO în România şi 74 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington, care a pus bazele Alianţei Nord-Atlantice. Europa se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate de după cel de-al Doilea Război Mondial, iar în faţa acestor provocări, apartenenţa ţării noastre la comunitatea de valori euroatlantice este cu atât mai relevantă. România se află sub umbrela de securitate a celei mai puternice Alianţe din istorie, cu rol determinant în asigurarea suveranităţii, integrităţii teritoriale şi independenţei statelor membre, inclusiv a ţării noastre, şi în apărarea ordinii internaţionale bazate pe reguli. În cei 19 ani de când România a devenit membru al Alianţei Nord-Atlantice, diplomaţia română şi-a demonstrat capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin în baza acestui rol fundamental. Contribuim constant şi semnificativ la consolidarea poziţiei României în NATO şi la reputaţia ei de furnizor de securitate şi stabilitate”, a afirmat ministrul Bogdan Aurescu.

El a subliniat că România este angajată în onorarea angajamentelor faţă de aliaţi şi parteneri şi susţine consolidarea capabilităţilor noastre militare, în relaţia transatlantică şi în solidaritatea aliată.

”Reacţia NATO la războiul declanşat de Federaţia Rusă în Ucraina demonstrează că principiul apărării colective, «Toţi pentru unul şi pentru toţi», principiu-cheie al Alianţei Nord-Atlantice, trece astăzi cu succes testul realităţii. De la declanşarea conflictului din Ucraina, aliaţii noştri au transmis, în repetate rânduri, mesajul fără echivoc că Alianţa va apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului său. Iar prezenţa militară aliată în România reprezintă expresia clară şi puternică a solidarităţii şi unităţii de acţiune aliate. Le mulţumesc, şi pe această cale, aliaţilor care au răspuns apelului nostru şi al Alianţei şi au trimis trupe în România, contribuind la îndeplinirea dezideratului comun de apărare a tuturor cetăţenilor aliaţi. Beneficiind de cele mai puternice garanţii de securitate, România va continua, în egală măsură, să aibă o contribuţie substanţială la apărarea colectivă a spaţiului euroatlantic şi la consolidarea capabilităţilor NATO prin implementarea deplină a tuturor deciziilor aliate, în conformitate cu direcţiile prevăzute de noul Concept Strategic al NATO”, a adăugat Aurescu.

Potrivit acestuia, reuniunea ministerială de externe a NATO desfăşurată la Bucureşti la sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut, care a avut drept temă transversală securitatea în regiunea Mării Negre, a fost ”un succes important al diplomaţiei române şi prilej aparte pentru a demonstra, o dată în plus, ataşamentul ţării noastre pentru valorile euroatlantice”.

”Aceasta a fost şi prima întrunire NATO găzduită de un stat aliat de pe Flancul Estic după declanşarea războiului împotriva Ucrainei şi a demonstrat rolul major pe care România îl joacă pentru securitatea euroatlantică şi pentru securitatea pe Flancul Estic, în această zonă a sudului Flancului Estic, la Marea Neagră, precum şi solidaritatea aliată. În cadrul reuniunii de la Bucureşti, am evaluat alături de omologii mei aliaţi stadiul implementării deciziilor adoptate la Madrid şi am trasat ghidajul politic pentru priorităţile care se vor reflecta în rezultatele Summitului de la Vilnius, din iulie acest an. Prezenţa miniştrilor de externe ai Ucrainei şi Republicii Moldova, alături de cei ai Georgiei şi Bosniei şi Herţegovinei la această reuniune a arătat, o dată în plus, hotărârea ţării noastre de a oferi sprijin partenerilor, în special celor mai vulnerabili, pentru a le consolida rezilienţa împotriva acţiunilor Rusiei, precum şi în ce priveşte modernizarea sectorului de securitate şi apărare. Diplomaţia română va continua, în acelaşi spirit, consecvent şi pragmatic, promovarea implementării depline a deciziilor Summitului de la Madrid, pregătirea corespunzătoare a rezultatelor Summitului de la Vilnius din acest an, precum şi cooperarea deplină la nivel aliat, aşa încât postura de descurajare şi apărare la Marea Neagră şi pe întreg Flancul Estic să fie consolidată, iar cetăţenii noştri să fie apăraţi pe deplin”, a transmis Bogdan Aurescu.