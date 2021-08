Bădulescu a precizat că, potrivit informațiilor pe care le-a obținut pe surse, premierul Florin Cîțu n-a avut certificat care să-i permită accesarea informațiilor clasificate. "Nu a avut niciodată certificat ORNIIS, pentru că dacă ar fi avut, azi am fi fost în fața unui premier penal, pentru că la rubrica pe care trebuia obligatoriu să o bifeze pentru a obține acel certificat, cea a condamnărilor suferite, nu scrie dacă e vorba de condamnări în țară, în SUA, pe Lună sau pe Marte. (...) Vă spun, nu a completat niciodată acel certificat, nu putea să ocolească acea întrebare legată de condamnări", a afirmat Bădulescu, la Realitatea Plus.

Extras din cererea de eliberare a unui certificat ORNISS.

Bădulescu a sugerat că Florin Cițu putea avea acces la informații clasificate fără a beneficia de certifica ORNISS, ci de prevederile legii 544/2001, care permite o astfel de situație, în interes de serviciu.

"Ca funcție de demnitate publică nu e nevoie să soliciți obligatoriu un astfel de certificat. Eu am condus PMB și am lucrat numai pe secret de serviciu (interes de serviciu - N.R.), iar ORNISS l-am completat doar când am avut nevoie la un alt gen de informații", a explicat Bădulescu.

Pe de altă parte, jurnalistul Laurențiu Ciocan, coordonator VoxPublica, a afirmat că din punct de vedere al Justiției din România nu se poate vorbi de o faptă penală în cazul lui Florin Cîțu, pentru că "statul român ar fi trebuit să facă o cerere de recunoaștere a sentinței din SUA pe teritoriul României și sunt convins că nimeni nu a făcut așa ceva."