Potrivit liderilor AUR, deși legea prevede clar că locurile din consiliile de administrație trebuie repartizate proporțional cu configurația politică a Parlamentului, actuala coaliție de guvernare intenționează să acorde un număr egal de locuri atât AUR, cât și Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), în condițiile în care UDMR are aproape de trei ori mai puțini parlamentari (32 față de 90 în cazul AUR).

În plus, deși Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR) au un număr mai mic de parlamentari decât AUR, ele primesc mai multe locuri în administrațiile TVR și Radio decât AUR.

„Este strigător la cer ceea ce încearcă această coaliție toxică să facă. În conformitate cu legea, partidele parlamentare au dreptul de a face propuneri pentru cele opt locuri disponibile, potrivit configurației politice și ponderii lor în Legislativ. Suntem al doilea partid parlamentar și avem dreptul la câte doi reprezentanți de drept în fiecare din cele două consilii de administrație, însă puterea ține să încalce legea.

Vom contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR și la SRTv. De asemenea, vom face plângeri penale tuturor reprezentanților puterii care comit acest abuz incalificabil!”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Mihai Enache, liderul deputaților AUR, a adăugat că această acțiune reprezintă „un furt pe față și o escrocherie” prin care coaliția de guvernare disprețuiește votul românilor și ponderea parlamentară.

„Este un furt pe față și o escrocherie fără margini pe care le face actuala putere, iar opinia publică trebuie să știe. Ei caută să își bată joc de ponderea parlamentară, adică de votul dat de cetățenii români în decembrie anul trecut. Este șocant cât de mare este disprețul acestei majorități nefaste față de lege!”, a afirmat și liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

AUR cere respectarea proporționalității conform configurației Parlamentului pentru numirea membrilor în consiliile de administrație ale SRR și SRTv, conform legii.