Cum s-a produs incidentul?

Potrivit procurorilor, incidentul s-a produs sâmbătă seara, pe strada Deal. În timpul altercației, adolescenta a lovit victima în zona capului cu o bâtă, iar tatăl acesteia a escaladat conflictul într-un mod extrem de periculos. El a scos o drujbă din curte, a pornit-o și s-a năpustit asupra victimei, care a încercat să se apere. În urma atacului, bărbatul de 29 de ani a suferit răni serioase la antebrațul drept și la palma stângă, fiind nevoie de 28-30 de zile de îngrijiri medicale pentru recuperare.

Luni, Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 44 de ani. Acesta este acuzat de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea fiecăruia dintre agresori.

