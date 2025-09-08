Atac violent la Zărnești: un bărbat rănit grav cu drujba de un cunoscut, după ce fiica agresorului l-a lovit cu o bâtă în cap

Atac violent la Zărnești: un bărbat rănit grav cu drujba de un cunoscut, după ce fiica agresorului l-a lovit cu o bâtă în cap
Atac violent la Zărnești: un bărbat rănit grav cu drujba de un cunoscut, după ce fiica agresorului l-a lovit cu o bâtă în cap

Scene șocante s-au petrecut în weekend, la Zărnești, județul Brașov. Un bărbat de 29 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat de un alt bărbat, în vârstă de 44 de ani, și de fiica minoră a acestuia, de doar 15 ani. Agresiunea a avut loc pe fondul unor conflicte mai vechi, amplificate de consumul de alcool.

Cum s-a produs incidentul?

Potrivit procurorilor, incidentul s-a produs sâmbătă seara, pe strada Deal. În timpul altercației, adolescenta a lovit victima în zona capului cu o bâtă, iar tatăl acesteia a escaladat conflictul într-un mod extrem de periculos. El a scos o drujbă din curte, a pornit-o și s-a năpustit asupra victimei, care a încercat să se apere. În urma atacului, bărbatul de 29 de ani a suferit răni serioase la antebrațul drept și la palma stângă, fiind nevoie de 28-30 de zile de îngrijiri medicale pentru recuperare.

Luni, Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov a dispus arestarea preventivă a bărbatului de 44 de ani. Acesta este acuzat de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea fiecăruia dintre agresori.
 