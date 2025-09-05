UPDATE - Agresorul avea 26 de ani și este fratele fetei care a murit. Potrivit poliție, vârsta victimelor este cuprinsă între 18 și 60 de ani, potrivit CBC.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Din informațiile existente, victimele au fost înjunghiate în timpul nopții, în propriile case. Unele dintre ele chiar în timp ce dormeau.

Anchetatorii au declarat că femeia ucisă era sora suspectului şi că bărbatul era ”cunoscut de poliţie”.

Într-o conferinţă de presă, poliţia federală a declarat că ofiţerii se aflau la faţa locului, în Hollow Water First Nation, şi ”continuau să meargă din casă în casă pentru a se asigura că comunitatea este în siguranţă şi că nu există alte victime”.

Suspectul, Tyrone Simard, în vârstă de 26 de ani, a fugit într-o maşină furată şi se pare că se îndrepta spre Winnipeg când a intrat în coliziune cu maşina Poliţiei. În urma impactului, o polițistă a fost rănită, fiind transportată la spital cu ”leziuni grave, dar care nu îi pun viaţa în pericol”.

Filmul tragediei

Poliţia a declarat că a fost chemată pentru prima dată în comunitate joi, la ora locală 03:45, după ce un ofiţer de securitate tribal a raportat că, cu 30 de minute mai devreme, avusese loc o agresiune. Când Poliţia a sosit, a fost alertată cu privire la o a doua scenă a crimei. Potrivit anchetatorilor, victime înjunghiate au fost găsite în ambele locaţii, relatează BBC.

Familia uneia dintre victime a declarat că acesta a fost trezit în mijlocul nopţii şi a fost înjunghiat în torace.

Anchetatorii au transmis că femeia ucisă era bărbatul era ”cunoscut de poliţie”. Deși comandantul unităţii de crime majore a Poliția Regală Canadienă Călare (RCMP), Rob Lasson, a refuzat să dezvăluie orice motiv pentru atac, el a spus că ”victimele se cunoşteau între ele în comunitate”.

„Transmitem sincere condoleanţe tuturor membrilor comunităţii Hollow Water First Nation şi tuturor celor afectaţi de acest act de violenţă fără sens”, a transmis RCMP. La rândul său, șeful comunităţii Hollow Water First Nation, Larry Barker, a transmis condoleanțe, rugând comunitatea să se sprijine reciproc.

Atacul a avut loc la trei ani de la un atac cu cuţitul în masă în James Smith Cree Nation şi în satul vecin Weldon, din provincia Saskatchewan, în care 11 persoane au fost ucise şi multe altele rănite. Suspectul în acel atac a murit la scurt timp după ce Poliţia l-a arestat în urma unei urmăriri de trei zile.