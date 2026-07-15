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Atac masiv asupra Moscovei: dronele ucrainene au lovit la 15 kilometri de Kremlin - VIDEO

Imagini ale exploziilor de la Moscova

Imagini ale exploziilor de la Moscova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 08:39

Ucraina a lansat noaptea trecută unul dintre cele mai puternice și spectaculoase atacuri cu drone asupra Moscovei. Dispozitivele fără pilot au lovit obiective de infrastructură strategică aflate la doar 15 kilometri de Kremlin.

Ținta principală a fost rafinăria din Kapotnia, un obiectiv esențial pentru aprovizionarea capitalei ruse cu combustibil. Dronele ucrainene au reușit să străpungă sistemele multistratificate de apărare aeriană ale Moscovei, provocând avarii majore.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată coloane uriașe de fum, iar autoritățile ruse au evacuat de urgență aeroportul Șeremetievo și au suspendat temporar zborurile.

Locuitorii Moscovei au raportat explozii repetate, drone care survolau orașul și incendii în mai multe zone.

Prin astfel de atacuri repetate asupra infrastructurii petroliere, Ucraina încearcă să destabilizeze regimul Putin, provocând penurie și presiune socială, dar și demonstrând vulnerabilitatea apărării aeriene ruse.

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