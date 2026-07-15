Atac masiv asupra Moscovei: dronele ucrainene au lovit la 15 kilometri de Kremlin - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 08:39

Ucraina a lansat noaptea trecută unul dintre cele mai puternice și spectaculoase atacuri cu drone asupra Moscovei. Dispozitivele fără pilot au lovit obiective de infrastructură strategică aflate la doar 15 kilometri de Kremlin.

Distribuie articolul