"La 2:20 a.m. (23:20 GMT duminică), inamicul israelian a efectuat un atac aerian din Golanul ocupat, vizând zone de la periferia Damascului", a declarat agenţia de ştiri Sana, relatează AFP și Reuters.



Potrivit sursei citate, patru soldaţi au fost ucişi, alţi patru au fost răniţi, atacul provocând, de asemenea, pagube materiale. Apărarea aeriană siriană a interceptat o parte din rachete.

