Astăzi este prezentată moțiunea de cenzură în Parlament - Ședință extraordinară comună pentru Senat și Camera Deputaților

Senatul şi Camera Deputaţilor sunt convocate în sesiune extraordinară comună, joi, la ora 12,00, pentru prezentarea moţiunii de cenzură iniţiate de social-democraţi la adresa Cabinetului Orban.



Decizia privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară este semnată de preşedinţii celor două foruri legislative, Marcel Ciolacu, respectiv Robert Cazanciuc.



Birourile permanente reunite au decis luni ca moţiunea de cenzură "Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mită generalizată", iniţiată de PSD şi semnată de 205 de senatori şi deputaţi, să fie citită joi, de la ora 12,00.



Social-democraţii susţin că reprezentanţii Guvernului au încălcat toate regulile impuse cetăţenilor în urma pandemiei cu noul coronavirus.



Un capitol al moţiunii de cenzură se referă la "chermezele PNL în vreme de pandemie", semnatarii afirmând că "reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat pandemia".



Documentul are, totodată, un capitol privind "restricţiile contradictorii impuse cetăţenilor români". Potrivit social-democraţilor, "o altă cauză majoră a pierderii controlului asupra pandemiei de către Guvernul Orban 2 a fost seria nesfârşită de decizii şi măsuri contradictorii".



PSD se referă şi la "devalizarea bugetului de stat sub paravanul pandemiei", aducând în atenţie raportul recent al Curţii de Conturi privind cheltuielile publice în timpul stării de urgenţă.



Nu în ultimul rând, social-democraţii susţin că "nivelul de trai al populaţiei s-a prăbuşit", iar "oamenii au pierdut tot ce câştigaseră în guvernarea PSD". Conform semnatarilor moţiunii, "Guvernarea PNL a readus austeritatea, sărăcia şi cercul vicios al salariilor mici".



***



Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în cel mult cinci zile de la data depunerii, moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere.



Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc în cel mult trei zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere. Data şi locul şedinţei comune în care au loc prezentarea, dezbaterea şi votul asupra moţiunii se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, cu 24 de ore înainte ca aceasta să aibă loc.



În cazul în care moţiunea de cenzură nu întruneşte majoritatea necesară pentru a fi adoptată, Guvernul rămâne în funcţie. Totodată, dacă moţiunea este respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.



În situaţia în care moţiunea este adoptată, prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, încrederea acordată de Parlament Guvernului se consideră retrasă, iar Guvenul este demis