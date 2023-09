Un nou scandal zguduie lumea mondenă din România. Cântărețul GuessWho a fost prins drogat la volan. El a fost oprit de polițiștii din București, Sectorul 1, pentru un control de rutină și supus unui test cu aparatul drugtest. Iată comunicatul autorităților:

"La data de 27 septembrie a.c., în jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 1, au oprit pentru control un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 37 ani.

În urma testării preliminare cu aparatul Drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a unei substanțe psihoactive, motiv pentru care persoana în cauză a fost condusă la sediul I.N.M.L., în vederea prelevării de mostre biologice.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări IN REM (cu privire la faptă) pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art.336 alin 2 din Codul Penal", se arată în comunicatul Poliției.

Tot mai multe vedete prinse drogate la volan

În ultimii ani, mai multe vedete din România au fost prinse la volan sub influența substanțelor interzise. Cel mai recent caz este cel al Anei Morodan, cunoscuta influenceriță din mediul online, care a fost reținută pe 28 martie 2023. Ana Morodan a fost trasă pe dreapta de către organele legii și s-a descoperit că era la volanul autoturismului sub influența băuturilor alcoolice, dar și a substanțelor interzise. În 2020, actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, a fost prins la volan, în timp ce se afla sub influența drogurilor. De asemenea, Margherita de la Clejani a fost prinsă în 2020 conducând sub influența substanțelor interzise.