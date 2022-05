Armata Rusiei este „semnificativ mai slabă” acum, în urma operațiunilor făcute pentru invadarea Ucrainei, notează Ministerul britanic al Apărării în informarea zilnică.

Refacerea armatei ruse va fi mult întârziată de sancțiunile impuse Moscovei, iar, pe termen lung, acestea vor împiedica Rusia să poată desfășura o forță militară convențională.

Experții militari britanici susțin că bugetul de apărare al Rusiei s-a dublat între anii 2005 și 2018, cu mai multe investiții mai ales în dotarea modernă a forțelor aeriene, terestre și maritime. Însă modernizarea echipamentelor militare nu a permis Rusiei să domine războiul din Ucraina, din cauza eșecurilor tactice, din planificarea strategică, a adăugat Ministerul britanic al Apărării.

A doua etapă a invaziei în Ucraina, ofensiva din sud și sud-est, în regiunea Donbas, nu a înregistrat progrese în ultima

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xvqMIBbfFS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iZqitvBoOd