În acest context, influencerul Makaveli a decis să intervină printr-o serie de videoclipuri postate pe rețelele sociale, cu scopul de a mobiliza oamenii să iasă la vot.

În primul mesaj, el a transmis un apel direct către urmăritorii săi: „Ieșiți la vot! Nu contează cu cine votați, dar e foarte important să ieșim la vot. Bine, contează”, spune influencerul într-un videoclip filmat pe stradă.

Mesajul de pe scara blocului

La scurt timp, Makaveli a revenit cu un al doilea videoclip, filmat pe scara unui bloc, unde a folosit imagini sugestive pentru a transmite mesajul său. „Ieșiți la vot, că de nu, o să facem Crăciunul pe casa scării la ce scumpiri sunt”, a spus influencerul, în timp ce își suflă în pumni pentru a se încălzi.

Alegerile parțiale din București și din alte localități au fost marcate de o prezență scăzută, iar apelurile publice, precum cel al lui Makaveli, au încercat să contracareze lipsa de interes. Și europarlamentarul Luis Lazarus i-a chemat pe bucureșteni la urne. Prezent la Târgul de Carte, Lazarus le-a transmis urmăritorilor săi că trebuie să se mobilizeze, deoarece prezența la vot este mică pentru acest moment al zilei.

Apel la mobilizare: Europarlamentarul Luis Lazarus îi cheamă pe bucureșteni la urne - VIDEO