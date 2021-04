Furnizorii de Internet în bandă largă se confruntă cu întârzieri de peste un an la comenzile pentru routere de Internet, devenind ultima victimă a crizei de cipuri care afectează lanţurile mondiale de aprovizionare şi creează probleme pentru milioane de persoane care în continuarea lucrează de acasă, transmite Bloomberg.



Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, furnizorii de Internet au de aşteptat chiar şi 60 de săptămâni până când vor primit routerele comandate, dublu faţă de perioadele anterioare de aşteptare.



Problemele provocate de închiderea uzinelor în urmă cu un an, din cauza coronavirusului, au fost agravate de o explozie a cererii pentru routere mai performante pentru acasă, spune Karsten Gewecke, director pentru Europa la producătorul taiwanez de routere Zyxel Communications Corp. Începând din luna ianuarie, Zyxel a cerut clienţilor să facă comenzi cu un an în avans, pentru că perioada de aşteptare pentru componente precum cipuri de la Broadcom Inc. s-a dublat, a dezvăluit Karsten Gewecke.



Zyxel este un important furnizor de routere, iar printre clienţii săi se numără companiile de telecomunicaţii Telenor ASA din Norvegia şi Zen Internet din Marea Britanie.



La rândul său, producătorul american de echipamente de reţea Adtran, care în ultima perioadă a cucerit o parte din cota grupului chinez Huawei Technologies Co. în Europa, şi-a avertizat şi el clienţii că vor apărea întârzieri la livrări. Un purtător de cuvânt a informat că Adtran a decis să îşi extindă facilităţile de depozitare din Marea Britanie prin dublarea stocurilor şi capacităţilor logistice, în ideea de a evita problemele.



Niciun operator nu a rămas deocamdată fără routere însă lanţurile de aprovizionare vor fi tensionate în următoarele şase luni, astfel că este posibil să apară situaţii de criză, crede Karsten Gewecke. "Am fost foarte aproape de limită de câteva ori. Este posibil ca situaţia să se repete", a spus Gewecke.



În plus, fiecare livrare care este deja pe drum nu poate să evite problemele apărute la nivel global. De exemplu, săptămâna trecută routerele Zyxel erau la bordul navei Evergreen care a rămas blocată în Canalul Suez, a dezvăluit Karsten Gewecke.



Problemele celor de la Zyxel au început în urmă cu un an când uzina lor de la Wuxi, China, a fost închisă timp de o lună din cauza Covid-19. Între timp, producţia a fost reluată dar livrările au fost limitate iar costurile cu shippingul au crescut de zece ori faţă de nivelul anterior pe măsură ce exportatorii se grăbesc să concureze pentru spaţiu la bordul navelor cu echipamentele medicale şi de protecţie.



Chiar dacă fabricile chineze au reluat activitatea, a apărut o criză mondială de cipuri, din cauza problemelor de aprovizionare cu componente precum wafere de silicon sau a evaluărilor greşite cu privire la ofertă.



"Este un fenomen de tip bulgăre de zăpadă pe care îl împingem în faţă iar între timp situaţia s-a înrăutăţit. Atunci când vorbesc cu unii furnizori de cipuri, unii îmi spun că au ajuns la un grad de rezervare de 300% pentru capacităţilor lor", spune Gewecke.



În situaţiile în care producătorii de semiconductori nu mai au capacităţi de rezervă, livrările pentru echipamentele mai puţin profitabile sunt puse la coadă. Routerele de Internet oferă marje de profit mai mici comparativ cu smartphone-urile şi computerele iar în cazul routerelor, cele destinate pentru pieţe mai sărace, cum este Europa de Est, utilizează componente mai puţin sofisticate şi cu marje de profit mai mici. În mod similar, micii operatori de telecomunicaţii au fost mai grav afectaţi comparativ cu rivalii lor care au operaţiuni la nivel global şi care au putut să îşi folosească puterea lor de cumpărare în avantajul propriu.