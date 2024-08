Slujbă emoționantă. Românii se roagă la bisericile din țară

Creștinii au participat astăzi la cea mai importată slujbă din an dedicată Maicii Domnului. Oameni de toate vârstele au venit să se roage și să ia anafură și apă sfințită în zi de mare sărbătoare.

„Sănătate, pentru liniște în casă, pentru liniște în țară, în lume. Ce să însemne? Totul, totul pentru noi. Daca ne certăm, ne înjurăm, ce facem? Dă cineva ceva? Nu. Trebuie să fim optimiști, da, să fim liniștiți.”, spun oamenii.

„Mă rog pentru mântuirea mea. Am ținut post, m-am împărtășit.”, spune o credincioasă.

„La Maica Domnului și la Dumnezeu, pentru sănătatea mea și a copiilor. Am venit din Slatina, de la sora mea, și am dormit la cineva și am venit la biserică acum.”, a completat o româncă.

Două milioane de români poartă numele de Maria, Marian sau derivate ale acestora. Iar noi o supravenerăm pe Maica Domnului pentru că ea este născătoare de Dumnezeu motiv pentru care biserica ortodoxă română i a dedicat patru mari sărbători: Nașterea Maicii Domnului, Intrarea Maicii Domnului în biserică, Buna Vestire și Adormirea Maicii Domnului.

Unii oameni au vrut în zi de mare sărbătoare să le transmit ceva și politicienilor.

„Vreau să le transmit să aibă încredere în Dumnezeu și să fie cu poporul nostru care e un popor minunat, care are oameni de mare valoare, dar nu sunt puși în valoare.”, au încheiat enoriașii.