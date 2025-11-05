Aproape 19.000 de consumatori, atât casnici, cât și non-casnici, de pe străzile Odei, Aurel Perșu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor și Drumul Jilavei vor fi afectați de această întrerupere.

