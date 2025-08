Iuliu Torje, medic ATI în cadrul ECMO Center, Klinikum Kassel, parte a celui mai mare spital public din landul Hessen, își exprimă revolta față de modul în care Iliescu și-a petrecut ultimele săptămâni de viață și cere o schimbare radicală.

Potrivit acestuia, decesul lui Ion Iliescu ar trebui să fie mai mult decât un simplu eveniment istoric sau politic: ar trebui să reprezinte un moment de reflecție profundă asupra modului în care sistemul medical românesc tratează suferința și finalul vieții. Torje deplânge lipsa unei legislații clare în acest sens și atrage atenția asupra lipsei unei culturi medicale și sociale în România în ceea ce privește oprirea tratamentelor invazive inutile.

„România, la 35 de ani de la primele alegeri libere, nu are o lege pentru îngrijirea paliativă. Nu are o cultură medicală sau socială a limitării terapiilor invazive inutile. Nu are instrumente legale care să sprijine decizia de a lăsa un om să plece, liniștit, atunci când lupta s-a încheiat”, a transmis medicul român.

În opinia sa, Ion Iliescu a fost menținut artificial în viață în ultimele sale zile, în condițiile în care starea acestuia nu mai permitea nicio speranță reală de recuperare. Pentru Torje, acest caz este emblematic pentru o problemă mult mai gravă: o medicină care, în lipsa unor direcții umane și legale, ajunge să prelungească suferința fără rost.

„A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui: traheostomizat, cu cancer, cu comorbidități multiple, ținut artificial în viață timp de săptămâni, într-o terapie intensivă, care, în cazul său, n-a făcut decât să prelungească agonia. Ion Iliescu a fost, în ultimele lui săptămâni, imaginea perfectă a ceea ce numim în ATI: pacient aflat deasupra oricărei resurse terapeutice. Adică... cineva pentru care medicina activă nu mai aduce speranță, ci doar suferință. Și tocmai acolo, în acel punct, medicina trebuie să aibă umanitatea să se oprească", a explicat Iuliu Torje.

Medicul român, care deține și calitatea de consilier al ministrului Sănătății, avertizează că astfel de situații nu sunt rare, iar în lipsa unui cadru legislativ care să permită oprirea tratamentelor care nu mai aduc beneficii reale, pacienții sunt condamnați la o suferință inutilă și la pierderea demnității.

El susține că este nevoie de o dezbatere publică reală, care să vizeze nu doar aspectele medicale, ci și cele etice și umane ale îngrijirii în faza terminală. În lipsa unei astfel de discuții, tragedii precum cea a fostului președinte riscă să devină un tipar.

„Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. Nimeni nu ar trebui să fie transformat într-un trup inert, legat de aparate, cu o traheostomă tăcută în gât, într-o cameră în care nu mai există speranță… doar tăcerea dintre monitoare. Și poate că, tocmai prin suferința lui, ar trebui să începem o discuție sinceră despre cum alegem să murim în România. Sau, mai corect spus, despre cum nu ne este permis să murim cu demnitate", a scris Iuliu Torje într-un mesaj publicat pe Facebook.

