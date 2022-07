Antonia Obreja, soția fostului președinte al Federației Române de Box, a povestit, luni, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, drama prin care trece soțul său de când a fost încarcerat și până când a aflat cumplitului diagnostic.

"După condamnare din 7 aprilie 2022, la două săptămâni, a acuzat dureri abdominale. Era încarcerat la Rahova, în carantină. Pe 22 mai a fost transferat la Penitenciarul Jilava. Din nou a acuzat dureri abdominale, dar nu i s-a facut nimic. Pe 31 mai i s-a făcut abia un consult în urma căruia s-a stabilit diacnosticul scolioză. Din nou se intoarce in penitenciar, mergea de 8 ori la cabinet.

S-a dus la Spitalul Floreasca (...) A slabit vreo 15 kg. Procedura e ca medicul e suveran peste sanatatea detinutilor si el face trimiterile care spitale. Oricat de mult s-ar plange detinutii. Are regim semi-deschis. Are o atitudine exepmplara. Il acuz pe acest medic Padureanu ca nu l-a trmis mai repede la un spital de specialitate. L-a trimis abia la 3 luni si jumatate la Foreasca, unde i s-a dat acest diacnostic crunt: cancer cu multiple metastaze.

Acum este in stare critica la spital. Sta cu perfuzii aproape 24 din 24. Ce e mai crunt e ca e pazit de un gardian. Am acces la el ca si detinut, nu ca si pacient, de 5 ori pe luna. Nu are telefon. Nu pot comunica cu el.

La acest moment nu mai conteaza coditiile de detentie. Era decent (in pentenciar - n.r.).

El nu a fost trimis la spital cand s-a plans prima data. Putea sa il trimita la Spitalul Jilava. Noi nu creme mila. Cerm IML expertiza medico-legala necesara pentru ca el sa poata primi tratament. El are nevoie sa fie liber, nu pazit si ingradit.

Mi-e greu sa cred ca un judecatort care are in fata o expertiza medico-legala cu diagnostic cu cancer ar putea sa accepte asta. Nu cred ca e un pericol social. Nu a fost dat niciodata in urmarire generala. S-a supus intodeuna. Cum ar putea sa admita un judecator continuarea acestui tratament in detentie? Este inuman", a afirmat sotia fostului presedinte al Federatiei Romane de Box.