În videoclipul devenit viral, apa care curge la robinet are o nuanță intensă, asemănătoare coniacului. Autorul filmării, un localnic de pe strada Arnsberg, situată în zona Cetății Alba Carolina, afirmă că problema persistă de mai mult timp.

După apariția imaginilor, mai mulți locuitori din oraș au comentat și au postat la rândul lor filmări și fotografii similare, reclamând aceeași situație în alte cartiere din Alba Iulia.

DSP Alba promite verificări și explică posibilele cauze

Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a confirmat că instituția va efectua controale de urgență pentru a verifica calitatea apei furnizate în municipiu.

„DSP are competențe în această privință. Mâine vom verifica situația și vom dispune măsurile necesare. Din experiența anilor trecuți, în momentul în care se efectuează lucrări pe magistralele de alimentare, culoarea apei se poate modifica. Crește parametrul de fier, ceea ce provoacă o modificare vizibilă a culorii, însă acest lucru nu afectează sănătatea umană, ci doar creează un disconfort estetic evident”, a declarat Alexandru Sinea.

Acesta a precizat că rezultatele analizelor vor fi comunicate public, iar instituția va dispune măsuri suplimentare dacă vor fi constatate nereguli în calitatea apei furnizate populației.