La Hanul lui Manuc, la verificarea prin cântărire a porțiilor de mâncare servite clienților, au fost identificate de către comisarii ANPC diferențe de gramaj cuprinse intre 70 și 200 de grame.

În blocul alimentar s-au găsit preparate culinare finite și semipreparate depozitate în agregate frigorifice de refrigerare fără că acestea să conțină pe etichetă data limita de consum. Ținand cont de cele constatate produsele devin nesigure consumului uman.

Au fost identificate produse de cofetărie depozitate in vitrine frigorifice destinate răcirii băuturilor.

Se foloseau vitrine frigorifice destinate răcirii băuturilor, unde se depozitau produse alimentare neambalate, aceste agregate frigorifice nefiind recomandate în alimentația publică.

In zona de depozitare uscat/coloniale tubulatura de aer prezenta rupturi și exfolieri ale materialului (izolare termica și fonică din folie de aluminiu).

Au fost aplicate 2 sancțiuni în valoare de 15.000 lei (2500 lei).

La Arcade Cafe, la verificarea prin cântărire a porțiilor de mâncare servite clienților, au fost identificate diferențe de gramaj cuprinse intre 100 și 200 de grame.

A fost aplicata o amendă în valoare de 10.000 lei (1000 lei). De asemenea, s-a dispus suspendarea temporară a activității.

In urma controlului efectuat la operatorul economic SC Ancient Pub , punct de lucru Curtea Berarilor, au fost constatate deficiente in linia de productie din blocul alimentar, cat si in zona spatiilor depozitare, fapt pentru care s.a iaplicat o amendă de 25000 lei si s-a aplicat măsura complementară OTPS (oprirea temporara a prestarii serviciilor de alimentatie publica) pana la remedierea deficientelor constatate În plus, a fost retrasa de la vanzare o cantitate de 89,665 kg materie prima si preparate culinare in valoare de 9365 lei, a transmis autoritatea de control.