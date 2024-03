Primul atac de acest fel ar fi avut loc în ziua de 1 martie: bărbatul a lovit cu piciorul o femeie, iar când cei din jur au intervenit, a devenit și mai agresiv, potrivit BZI.



„În urma mea a coborât un copil, iar bărbatul acesta i-a dat un pumn sau o palmă, nu am văzut exact. El stă în ușă, iar dacă îl atingi când treci, el te lovește pe la spate. Am mai văzut o situație (...) o doamnă a trecut pe lângă el și normal că l-a atins, era aglomerat. El a urmărit-o și după i-a dat un picior. Am intervenit și ne-am luat de el, iar atunci a început să zică tot felul de lucruri, că noi l-am împins, că e vina noastră și el s-a apărat. (...) Am să merg și la poliție cu imaginile, să depun plângere”, a relatat un călător.



Potrivit altor martori, bărbatul umblă prin Iași și are un comportament bizar, țipă sau vorbește singur, iar uneori lovește cu pumnii și picioarele în aer.



Pe de altă parte, angajaților companiei locale de transport public le este teamă să intervină, pentru că în trecut au fost cazuri în care un vatman fost bătut de călători.



Individul care i-a speriat pe ieșeni circulă zilnic prin tramvaie, astfel că oamenii trebuie să fie foarte atenți.