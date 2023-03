Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, fratele mai mare al lui Tristan Tate, Andrew, a ajuns in urma cu putin timp la o clinica medicala privata din Bucuresti.

Milionarul britanic a venit cu o masina de politie, si nu cu o duba, ferit de ochii presei.

Andrew Tate a stat in jur de 10-15 minute și a asteptat in masina politiei inainte de a intra in Receptia clinicii medicale.

Se pare ca acesta ar fi ajuns aici din cauza unui nodul la plamant, dupa ce medicul din Arestul Central i-a incuvintat aceasta vizita.

Legislația în vigoare permite ca persoanele reţinute care urmează tratamente medicale sau au nevoie de investigaţii ce nu pot fi făcute la cabinetul medical din arest pot fi transportate sub pază, la un spital.