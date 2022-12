Aurel Drăghici, în vârstă de 54 ani, a ajuns la policlinica Spitalului Judeţean de Urgenţă din Craiova cu tuse, greaţă, durere de spate și transpiraţii. Bărbatul a venit însă pe picioarele lui, dar numai după câteva zile de la internare, pacientul a decedat. Fiicele acestuia sunt însă revoltate și susțin că tatăl lor nu a fost tratat corespunzător. Ele povestesc că nimeni nu i-a făcut analize noi și, mai grav, o asistentă le-ar fi spus că nu are eprubetă pentru recoltarea de probe.

„Asistenta nu i-a recoltat, spune dânsa, pentru că nu a avut eprubetă, medicul nu i-a adus... și a constatat dânsa că nu e un caz atât de grav având un pacient în salon mult mai grav. Cum este posibil ca după cinci zile de spitalizare, cu un pacient atât de grav, să nu ai un dagnostic pus? Dacă i se recoltau la timp analizele se descoperea că are o infecție în corp, cu tratamentul corespunzator eu nu cred că se ajungea la ce s-a ajuns”, a mărturisit Andreea Drăghici, una dintre fiicele bărbatului.

Cele două tinere susțin că tatăl lor nu a fost văzut nici măcar de un medic specialist, ci doar de un rezident. După tragedie, acestea au cerut necropsia la IML, iar rezultatele au arătat că bărbatul avea o formă gravă de pneumonie.

„Nu a fost vizitat de niciun medic în aceste zile... Un medic rezident îi spune că nu are ce să îi facă până luni. Am refuzat necropsia din spital și am sunat la IML să îi facă”, a afirmat Marina Drăghici, cealaltă fiică a bărbatului.

„S-a constatat că în spital existau eprubete pentru recoltarea de probe biologice. S-a declanșat o anchetă, înțeleg, de către poliție, dar și conducerea spitalului a declanșat o analiză a acestei situații. La sfârșitul acestei analize se vor trage și concluziile și dacă există vinovați, aceștia vor fi sancționați conform faptelor”, a precizat Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt Spitalul de Urgență Craiova.

Cele două fiice ale bărbatului decedat au depus mai multe plângeri la colegiul medicilor, dar și la poliție, iar autoritățile fac deja verificări.