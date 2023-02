Angajații de la Oficiul de Cadastru Cluj au scos la iveală, în ultimele luni, o caracatiță care ar avea-o în centru pe registratoarea șefă Monica Negulescu. O persoană cu influențe puternice la nivel înalt, susține într-un interviu acordat postului nostru, Olimpia Șumălan, adjuncta sindicatului. Femeia spune că OCPI Cluj este controlat precum propria-i moșie de către registratorul șef. Unul dintre argumentele sindicaliștilor este cazul hotelului Napoca, cel mai profitabil din oraș, unde statul român ar fi dispărut, pentru o perioadă, din actele de întăbulare. Apoi, ca să acopere ”gafa”, Negulescu ar fi reglat din pix situația.

"Acest hotel era inscris pe un teren, unde terenul respectiv avea in coproprietate și statul român. Asistentul registrator care raspunde la ceea ce ii spune registratorul sef a facut o operatia de a sista, in baza unei cereri pe care nu a vazut o nimeni si in baza unui document pe care nu l-a vazut nimeni ca exista si probabil o fi in dubiu asa, a sistat foaia in cf electronica a terenului, precum a sistat si constructia din evidenta a hotelului Napoca, a realizat o noua foaie a terenului in care initial statul roman nu exista. Se preconiza că proprietarul hotelului sa vina ulterior cu o inscriere a intregii constructii respectiv hotelul Napoca si cu o extindere de constructie, care ma rog, nu a primit autoritzatie pentru ca probabil era ceva in neregula si asa s-a gasit modalitatea aceasta, pe langa lege evident", a declarat Șumală Olimpia.

Hotelul Napoca este deținut de firma SMAV, care, potrivit presei, aparține și chestorului Virgil Ardelean, fost șef de la doi și un sfert, serviciul secret al Ministerului de Interne. Cunoscut drept Vulpea. Inițialele SM vin de la Sever Mureșan, iar AV de la Ardelean Virgil, susțin jurnaliștii de la Cotidianul.ro. Hotelul Napoca are un grad de ocupare de aproape 100% și deține patru săli de evenimente foarte solicitate.

"Eu personal nu va pot spune sau nu am cunostinta despre cine ar fi prioprietar sau nu dar idea in sine este o chestie ilegala care a fost sesizata apoi de colega mea care a lucrat la dosar, ma rog solicitarea celor de la Napoca de a restabili situatia anterioara ca erau in mijloc, nu erau nicicum nici nu rezolvase problema, nici nu se gasea pe vechea situatie. Aceasta situatie a fost precizata si trimisa printr un act de colega mea registratoare Gabriela Butnaru la ANCPI ca sa ceara o indrumare de solutie sa zic asa. N-a primit absolut nimic de la ancpi, nici macar mirarea ca s-a intamplat asa ceva o chestiune care n-ar trebui sa se intample asa ceva", a mai declarat Șumală Olimpia.

A și fost sesizată comisia de disciplină, fără a fi vreun rezultat. Și noi am trimis o solicitare la ANCPI pentru un punct de vedere, fără însă a primi, momentan răspuns.

Angajații reclamă și atitudinea registratoarei șefe, despre care spun că i-ar forța să soluționeze anumite dosare după cum dorește. Oamenii au și dovezi: printscreen-uri de pe conversații în care Negulescu ar forța registratorii să rezolve anumite dosare.

"Deci pur si simplu complet neprincipial cu salariatii sa-i reopezeasca sa le spuna sa stea la locul lor, sa nu realoce dosare atunci cand noi cerem sau am cerut. Noi cerem sau am cerut acest lucru pentru ca blocam alte dosare de care aveau nevoie notarii sau beneficiarii nostri persoane fizice neautorizate, nu le realoca indiferent cat ii ziceai. Si exist un material pe care l-ati dat cu tema asta cand s-a vazut ca la descoperit persoana respectiva care nu putea sa obtina lucrarea a plecat plangand de la ghiseu dupa ce 3 zile la rand a solicitat sefa de acolo realocarea dosarului la o persoana acolo ca sa poata lucra dosarul", a mai declarat Șumală Olimpia, adjunct sindicat.

Conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a explicat pentru Realitatea PLUS că a demarat o anchetă pentru a stabili dacă aceste acuzații din urmă se confirmă. (ILUSTRAȚI CU PDF ANCPI) Contactată de jurnaliștii noștri, Monica Negulescu nu a vrut să răspundă la nicio întrebare.