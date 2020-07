Anchetă de amploare după dezvăluirile din presă despre piața neagră a măștilor de protecție

,,Serviciu de investigare a Criminalității Economice s-a sesizat din oficiu, iar cercetarile se efectueaza sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și falsificarea sau substituirea de alimente sau alte produse," a declarat, pentru Realitatea Plus, Ciprian Romănescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.

Potrivit jurnaliștilor de la Rise Project membri ai clanului Cămătarilor din Capitală intermediau tranzacții cu milioane de măști chirurgicale, aduse de la depozitul unei grupări dintr-un centru comercial de lângă București. Pentru a da o aparență de legalitate afacerii, se foloseau certificate false, iar măștile contrafăcute ar fi ajuns, prin achiziții publice, la instituții precum Poliția Locală sau protocolul de stat. Negocierile cu jurnaliștii care s-au dat drept oameni de afaceri s-au purtat în benzinării, într-o vilă sau în fața unei florării.