„Mafia a pus mâna pe Capitală!” Aceasta este declarația incendiară a Ancăi Alexandrescu. Candidata independentă susține că în acest moment, 80% din bugetul Bucureștiului se duce către subvenții. Mai mult, Anca Alexandrescu a declarat că va avea doar profesioniști în echipă, însă a asigurat că nu va da oameni afară odată ce va ajunge la Primărie.

„Mafia a pus mâna pe tot ce înseamnă bani la București. 80% din bugetul primăriei se duce acum pe subvenții. E o problemă și cu subvențiile, pentru că ei au prevăzut ca anul viitor să se scoată subvenția pe apa caldă și căldură. Păi, ce faci? Că și așa oamenii sunt îngenuncheați! Trebuie rezolvată problema de fond.

Eu nu voi avea decât specialiști la mine. Nu vin pe aranjamente, că a venit nu știu cine de la partid, că trebuie să fie acolo. La mine vor fi doar profesioniști. Ei au spus că e recomandat de ăla ca să decidă în favoarea unor grupuri de interese. Se va termina cu asta! Eu nu mă duc să dau oameni afară, eu mă duc să eficientizez activitatea, să aduc cât mai mulți bani și să-i ajut și pe cei nevoiași”, a declarat Anca Alexandrescu în emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus.