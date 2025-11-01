Anca Alexandrescu: „Trebuie să am grijă ce semn fac. Am emoții. NU vorbesc mult, ca la TV, am învățat ca discursurile scurte sunt cele pe care le așteaptă oamenii de la noi. În campania pentru alegerile prezidențiale am fost singurul moderator care a făcut loc suveraniștilor în emisiunea mea”. Vreau să pun Bucureștiul pe primul loc, pentru ca apoi românii să pună românia pe primul loc. Eu voi fi cea pe care o știți. Cred că tatăl meu m-ar fi susținut, dar nu ar fi fost de acord. Împreună vom pune Bucureștiul pe primul lor. Aseară am căutat acest loc. Bucureștiul pe primul loc. Din păcate, e ultimul la toate capitolele. Nu fac promisiuni, dar voi avea grijă să văd fiecare cetățean al Bucureștiului și vă vreau parteneri. Am nevoie de fiecare cetățean al Bucureștiului ca orașul să fie pe primul loc. Pentru mine e o provocare dar si o responsabilitatea uriașă. Face ordine, treabă, iar mai departe mergem către țară. Doar jos, în stradă, se poate face campanie.

Aurelian Pavelescu: „Sper să găsim soluțiile ca în 2028 mișcarea suveranistă să câștigăm parlamentul. Cat vor avea ei parlamentul, puterea rămâne la ei. Doamna Anca și-a anunțat deja candidatura pentru Capitala. Vom lua un vot in congres pentru candidatura ei. Este lupta pentru revoluție democratica și trebuie sa câștigam Capitala. E fieful lor, va fi greu pentru noi”.

George Simion: „A contat mult susținerea in ultimele batalii, a contat mult unitatea dintre noi. Va felicit pentru poziționarea de partea adevărului de partea partidului poporului român. AUR e singurul partid pe care îl slujim. Avem un imens respect pentru ce înseamnă istoric PNȚCD și față de situația din prezent, unde apele s-au separat. Pucișitii cu puciștii, iar românii cu românii. Mă bucur ca sunteți de partea românilor”.