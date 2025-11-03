Anca Alexandrescu a afirmat că Eugen Teodorovici este o persoană care știe să aducă resurse financiare pentru București și că vrea să-l aibă în echipa sa pentru a implementa proiecte care să aducă bani în oraș, „scoțând bani din piatra seacă”, așa cum se întâmplă în orașele dezvoltate din întreaga lume.​

„Eu mi-l doresc în echipa mea și pe Eugen Teodorovici, pentru că el va ști cum să aducem bani pentru București, eu vreau să scot bani din piatră seacă, așa cum fac toate orașele din lumea asta.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de primar al Bucureștiului, promițând o campanie onestă, fără atacuri și fără afișe uriașe, concentrată pe problemele reale ale cetățenilor. Ea a subliniat că vrea să fie un primar „în stradă”, nu doar în campanie, și că își dorește să aducă schimbări reale în oraș.​

Teodorovici și-a anunțat și el astăzi candidatura la Primăria Capitalei, menționând că deja strânge semnături pentru candidatura sa. Fostul ministru al Finanțelor a punctat că va candida independent, fiind susținut de România Renaște.

Eugen Teodorovici este cunoscut pentru experiența sa în finanțe și fonduri europene, având un rol important în absorbția fondurilor europene în România în mandatul său de ministru în Guvernele Ponta și Dăncilă.

De asemenea, acesta este considerat un specialist în atragerea de investiții și dezvoltarea proiectelor urbane.