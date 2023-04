Anca Alexandrescu dezvăluie motivul campaniei false a arestării lui Rareș Bogdan și ofensiva lui Burduja pentru a prelua Finanțele

„Eu am vorbit in ultimele doua luni despre aceste negocieri si interesul lui Grindeanu de a ramâne la Minsterul Transporturilor și despre un joc de putere ce se intampla in România legat de acest minister și nu numai, legat și de organizația PNL Bucuresti.

Iată că ce am spus la Realitatea PLUS se confirmă în fiecare zi, inclusiv aceasta campanie impotriva lui Rareș Bogdan cu anunțul fals ca va fi arestat in dosarul Otopeni.

Toate acestea sunt legate. Ofensiva lui Sebastian Burduja, sustinut din spate de vechea grupare din PNL, care vrea sa puna mana atat pe organizatia de Bucuresti și dacă nu reușesc să pună mâna și pe Ministerul Finanțelor până la rotativă sunt dispuși să rupă partidul (PNL, n.r.).

Da, Rareș Bogdan a devenit foarte vocal în ultima perioada, atat in interiorul partidului cat si in afara lui motiv pentru care unele personaje au decis sa fabrice aceasta mizerie cu dosarul Otopeni.

Am mare incredere totuși pentru că aseară am constatat că procurorul care instrumentează acest dosar este acelasi care cerceteaza si dosarul devalizării bugetului Sectorului 1 de cei de la Romprest, acel grup infractional organizat. Nu stiu daca e o intamplare sau nu dar ma bucura ca e acelasi procuror care a ddescoeprit acea gaura uriasă pe care a dat-o acel grup infractional organizat la Sectorul 1”, a declarat Anca Alexandrescu.

De ce vrea Rareș Bogdan Ministerul Transporturilor și conducerea PNL București și jocurile lui Grindeanu în PSD

„În legătură cu pretențiile ridicate de Rareș Bogdan aseară în ședință (PNL, la Vila Lac, n.r.), se știe clar că în ultima perioadă au existat nemulțumiri față de poziționarea PNL vizavi de PSD, în interiorul coaliției, pentu că PSD s-a comportat permanent ca si când ar fi fost in opozitie, si nu la putere.

PSD este într-o situație complicată, în special Marcel Ciolacu. Pentru că Sorin Grindeanu îi suflă în ceafă, așa cum am spus aseară, din stenogramele din acest dosar (Otopeni, n.r.). CUmva Sorin Grindeanu este ca Albă ca Zăpada, ca posibil înlocuitor al lui Marcel Ciolacu la Camera Deputaților.

M. Ciolacu ar urma să meargă prim-ministru, lucru extrem de complicat pentru el. ”, a mai explicat Anca Alexandrescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.