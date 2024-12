Anca Alexandrescu a insistat pe ideea că autoritățile române au avut cunoștințe despre Potra de mult timp, făcând referire la un interviu realizat de Adelin Petrisor în Congo, în care se discutau acuzații legate de averea lui Potra. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a promis că va prezenta detalii suplimentare în emisiunea din această seară, inclusiv informații despre membrii Consiliului Constituțional și despre cei ai CCR, anunțând o ediție specială care va arunca mai multe lumini asupra contextului actual.

„Am avut dreptate din nou aseara cand am spus ca nu exista probe suficiente si ca nu sunt motive temeinice sa fie arestat. Este foarte clar ca daca judecatorii au decis sa nu dea mandat de arestare nu sunt probele suficiente. Dar in aceasta seara o sa va arat un lucru senzational care sa confirme ce am zis eu in emisiunea de aseara. Si anume faptul ca domnul Potra este cunoscut de autoritatile statului de mai multa vreme, nu este o chestiune recenta.

Pe data de 11 septembrie televiziunea romana, pe bani publici, l-a trimis pe Adelin Petrisor in Congo sa faca un interviu cu domnul Horatiu Potra. In acest interviu si in acest material se aduceau diverse acuze si se vorbea despre averea fabuloasa a domnului Horatiu Potra.

Daca intr-adevar domnul Horatiu Potra reprezenta o amenintare la adresa statului roman, de ce din luna septembrie nu a luat statul roman atitudine asupra acestui personaj, de ce de abia dupa ce a intrat in turul doi si au gasit probabil in arhive, in fotografiile pe care probabil le-au facut de-a lungul supravegherii sale, imagini cu Calin Georgescu.

Este foarte clar ca totul este o facatura, asa cum am demonstrat si aseara, doar pentru a-l denigra pe candidatul Calin Georgescu. In aceasta seara o sa arat si reportajul in care se vorbeste despre averea fabuloasa pe care o detine acest personaj. Inclusiv informatiile care au fost date catre presa zilele acestea au fost clar date cu scopul de a scandaliza populatia ca are o avere uriasa care nu se justifica. Repet, daca intr-adevar era o problema cu acest personaj, daca era un atac la siguranta statului, de ce statul roman nu a luat masurile mai devreme, avand in vedere acest interviu pe care angajatul statului roman, Adelin Petrisor, la televiziunea romana, l-a luat in Congo, pe banii romanilor.

Este foarte clara facatura si disperarea acelora care sunt azi la putere si chiar o sa aveti in exclusivitate si amanunte despre membrii CCR, si despre membrii CNA, va fi din nou o editie de exceptie de la ora 21, asa ca astept pe toata lumea”, a spus Anca Alexandrescu.

Șeful mercenarilor, Horațiu Potra, a făcut campanie electorală pentru PSD. Anca Alexandrescu aruncă bomba: „Acel cod financiar aparține candidatului PSD la alegerile prezidențiale”